В Президентском дворце пройдет Молитвенный завтрак с участием Науседы

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
В четверг в Президентском дворце организуется традиционный Молитвенный завтрак, во время которого участники поделятся мыслями о важности семьи.

Как сообщает Офис президента, тема Молитвенного завтрака в этом году – "Семья – моя опора, надежда и радость".

В нем примет участие глава государства Гитанас Науседа.

На мероприятии выступят ксендз Ричардас Довейка и кайшядорский епископ Йонас Иванаускас.

Также выступят три участника, которые рассмотрят важность семьи в их жизни с разных перспектив.

Традицию Национальных молитвенных завтраков в Президентском дворце заложил президент Валдас Адамкус в 2001 году.

Президент Г. Науседа возобновил ее четыре года назад.

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