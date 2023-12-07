В Президентском дворце пройдет Молитвенный завтрак с участием Науседы

Как сообщает Офис президента, тема Молитвенного завтрака в этом году – "Семья – моя опора, надежда и радость".
В нем примет участие глава государства Гитанас Науседа.
На мероприятии выступят ксендз Ричардас Довейка и кайшядорский епископ Йонас Иванаускас.
Также выступят три участника, которые рассмотрят важность семьи в их жизни с разных перспектив.
Традицию Национальных молитвенных завтраков в Президентском дворце заложил президент Валдас Адамкус в 2001 году.
Президент Г. Науседа возобновил ее четыре года назад.
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