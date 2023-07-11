В Президентском дворце проходит встреча Науседы с Байденом

В ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США намерены обсудить поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины. Планируется, что после встречи с президентом Литвы Дж. Байден сделает запись в книге гостей Президентского дворца.
В среду Дж. Байден также примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета (ВУ), в ходе которого он выступит с обращением к народу Литвы.
Дж. Байден прибыл в Вильнюс из Лондона, где в понедельник встречался с премьер-министром Англии Риши Сунаком.
Дж. Байден — второй президент США, посетивший Литву. Первым президентом США, посетившим Литву, был республиканец Джордж Буш. Его визит в Вильнюс состоялся в ноябре 2002 г., когда Литва еще ждала членства в НАТО.
Тогда в Литве он встречался с президентом Валдасом Адамкусом. Дж. У. Буш также произнес историческую речь, в которой подчеркнул, что отныне враг Литвы "будет и врагом Соединенных Штатов".