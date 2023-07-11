В Президентском дворце проходит встреча Науседы с Байденом

В ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США намерены обсудить поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО, а также ответ на поддерживаемую Беларусью российскую военную агрессию против Украины. Планируется, что после встречи с президентом Литвы Дж. Байден сделает запись в книге гостей Президентского дворца.

В среду Дж. Байден также примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета (ВУ), в ходе которого он выступит с обращением к народу Литвы.

Дж. Байден прибыл в Вильнюс из Лондона, где в понедельник встречался с премьер-министром Англии Риши Сунаком.