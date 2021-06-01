Обычно проводится такая встреча главных советников президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши по вопросам внешней политики и национальной безопасности. В этом году принять в ней участие была приглашена и Украина.

"Точки зрения Балтийских государств и Польши при оценке условий безопасности, которые определяются агрессивными и вредительскими поведением и риторикой России, совпадают. Искать решения, как повысить безопасность и защищенность наших стран, нам следует сообща и, конечно, в тесном сотрудничестве с другими союзниками по НАТО, которые способствуют повышению безопасности нашего региона, эффективному сдерживанию и обеспечению обороны", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.

Статьи по теме: НАТО призвала к срочному расследованию захвата самолета в Минске

Встреча НАТО в Брюсселе пройдет 14 июня, на ней должны обсуждаться вывод союзнических сил из Афганистана и отношения с Россией.

Во встрече впервые примет участие президент США Джо Байден.

В Вильнюсе на встрече советников президентов стран региона также обсуждалась ситуация в Украине, действия России, ответ Беларуси после принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске.