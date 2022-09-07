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В среду правительство Литвы решит, утвердить ли подписанное весной соглашение с Латвией о взаимном газоснабжении потребителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда подача газа прерывается или иным образом нарушается.
В правительстве – договор Литвы и Латвии об обеспечении потребителей газом
© DELFI / Josvydas Elinskas

В документе, подписанном 10 марта министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом и тогдашним министром экономики Латвии Янисом Витенбергсом, были согласованы необходимые технические, юридические и финансовые меры для обеспечения поставок газа потребителям.

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"Сторона, применяющая меры солидарности, должна обеспечить солидарность в максимально возможной степени и как можно дольше за счет рыночных мер, направленных на помощь запрашивающей стороне в обеспечении недостающего количества газа для солидарно защищаемых потребителей", — говорится в документе.

Постановление Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 2017 года о мерах безопасности газоснабжения предусматривает обязательство государств-членов согласовывать такие меры.

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