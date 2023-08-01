01 августа 2023 г. 15:25

В посольстве Литвы в Киеве будет работать представитель Министерства иностранных дел Исландии

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Министерство иностранных дел сообщает, что после того как Исландия приняла решение отправить в Киев своего представителя, Литва в помещениях своего посольства предоставит ему рабочее место и все средства, необходимые для эффективной работы. Это соглашение закреплено в меморандуме, подписанном в июле министерствами иностранных дел обеих стран.

"В последние годы мы наблюдаем все более тесное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии на политическом и практическом уровнях. Вместе с министром иностранных дел Исландии и другими коллегами из стран Северной Европы мы отправились в Киев, вместе призвали к мобилизации трансатлантических усилий для более быстрой победы Украины. Фраза "плечом к плечу" – это не просто метафора, это еще одно доказательство сотрудничества между Исландией и Литвой", - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Предложение Литвы разместить в своем помещении представителя Исландии является ответом на стремление Рейкьявика более активно действовать в Украине.

"Для нас большая честь получить это предложение о сотрудничестве от нашего близкого друга – Литвы, чье присутствие в Киеве стабильно и сильно. Надеемся, что в ближайшем будущем наши отношения с Украиной продолжат укрепляться. Необходимо предусмотреть, как увеличить поддержку Исландии Украине, поэтому это соглашение является отличной отправной точкой (...)", - сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

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