В посольстве Литвы в Киеве будет работать представитель Министерства иностранных дел Исландии

"В последние годы мы наблюдаем все более тесное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии на политическом и практическом уровнях. Вместе с министром иностранных дел Исландии и другими коллегами из стран Северной Европы мы отправились в Киев, вместе призвали к мобилизации трансатлантических усилий для более быстрой победы Украины. Фраза "плечом к плечу" – это не просто метафора, это еще одно доказательство сотрудничества между Исландией и Литвой", - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.