В посольстве Литвы в Киеве будет работать представитель Министерства иностранных дел Исландии

"В последние годы мы наблюдаем все более тесное сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии на политическом и практическом уровнях. Вместе с министром иностранных дел Исландии и другими коллегами из стран Северной Европы мы отправились в Киев, вместе призвали к мобилизации трансатлантических усилий для более быстрой победы Украины. Фраза "плечом к плечу" – это не просто метафора, это еще одно доказательство сотрудничества между Исландией и Литвой", - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Предложение Литвы разместить в своем помещении представителя Исландии является ответом на стремление Рейкьявика более активно действовать в Украине.
"Для нас большая честь получить это предложение о сотрудничестве от нашего близкого друга – Литвы, чье присутствие в Киеве стабильно и сильно. Надеемся, что в ближайшем будущем наши отношения с Украиной продолжат укрепляться. Необходимо предусмотреть, как увеличить поддержку Исландии Украине, поэтому это соглашение является отличной отправной точкой (...)", - сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.