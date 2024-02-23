В понедельник спикер Сейма встретится с представителями фракций: обсудят использование парламентских средств

"Спикер Сейма инициирует совещание старост фракций Сейма и членов правления Сейма, на котором планируется обсудить возможные изменения, касающиеся парламентских средств и их регулирования", - в комментарии, отправленном Elta, указал глава секретариата спикера Сейма Лукас Корнелиюс Вайчякас.
"В ходе встречи будут обсуждены возможные решения и дальнейшие действия по их реализации", - добавили в ответе.
О намерении инициировать встречу старост фракций В. Чмилите-Нильсен упомянула на состоявшемся в среду заседании правления Сейма.
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