В понедельник спикер Сейма встретится с представителями фракций: обсудят использование парламентских средств

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в понедельник встретится с руководителями парламентских фракций и обсудит возможные изменения в порядке регулирования канцелярских расходов.

"Спикер Сейма инициирует совещание старост фракций Сейма и членов правления Сейма, на котором планируется обсудить возможные изменения, касающиеся парламентских средств и их регулирования", - в комментарии, отправленном Elta, указал глава секретариата спикера Сейма Лукас Корнелиюс Вайчякас.

"В ходе встречи будут обсуждены возможные решения и дальнейшие действия по их реализации", - добавили в ответе.

О намерении инициировать встречу старост фракций В. Чмилите-Нильсен упомянула на состоявшемся в среду заседании правления Сейма.

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