В понедельник президент Литвы встретился с королем Испании

Приветствуя короля Испании в Литве, глава государства с удовлетворением отметил, что Литва и Испания являются надежными друзьями и союзниками. „Нас объединяют твердые ценности и принципы, у нас одинаковый подход к общим угрозам и вызовам безопасности“, – отметил президент. Глава государства подчеркнул важный вклад Испании в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона в целом, особенно регулярное участие Испании в миссии по патрулированию воздушного пространства в Литве.
Президент выразил благодарность королю Испании Филиппу VI за твердую поддержку, которую он лично и вся Испания оказывают Украине, и подчеркнул необходимость победы Украины для восстановления мира и стабильности в Европе.
По словам главы Литвы, в центре внимания при укреплении нашей безопасности должно быть выполнение решений, принятых на саммитах НАТО в Мадриде и Вильнюсе, особенно выделение конкретных сил для региональных планов обороны, вопросы противовоздушной обороны и увеличение оборонных расходов.
Как указывает Офис президента, глава государства и испанский монарх также обсудили двусторонние отношения, актуальные международные вопросы, потенциал развития экономического сотрудничества между Литвой и Испанией в области науки и туризма, а также сотрудничество между представителями деловых кругов, образования и культуры.
Президент поздравил короля Испании Филиппа VI с 10-летием его правления. „Убежден, что прекрасные отношения между Испанией и Литвой будут продолжать развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими странами на благо наших народов“, – отметил глава Литвы.