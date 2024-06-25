В понедельник президент Литвы встретился с королем Испании

Приветствуя короля Испании в Литве, глава государства с удовлетворением отметил, что Литва и Испания являются надежными друзьями и союзниками. „Нас объединяют твердые ценности и принципы, у нас одинаковый подход к общим угрозам и вызовам безопасности“, – отметил президент. Глава государства подчеркнул важный вклад Испании в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона в целом, особенно регулярное участие Испании в миссии по патрулированию воздушного пространства в Литве.