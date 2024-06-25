2024.06.25 15:38

В понедельник президент Литвы встретился с королем Испании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы и король Испании
Президент Литвы и король Испании
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с прибывшим в Литву королем Испании Филиппом VI. В ходе встречи обсуждались литовско-испанские отношения, вопросы региональной безопасности и обороны, а также поддержка Украины, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

Приветствуя короля Испании в Литве, глава государства с удовлетворением отметил, что Литва и Испания являются надежными друзьями и союзниками. „Нас объединяют твердые ценности и принципы, у нас одинаковый подход к общим угрозам и вызовам безопасности“, – отметил президент. Глава государства подчеркнул важный вклад Испании в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона в целом, особенно регулярное участие Испании в миссии по патрулированию воздушного пространства в Литве.

Президент выразил благодарность королю Испании Филиппу VI за твердую поддержку, которую он лично и вся Испания оказывают Украине, и подчеркнул необходимость победы Украины для восстановления мира и стабильности в Европе.

По словам главы Литвы, в центре внимания при укреплении нашей безопасности должно быть выполнение решений, принятых на саммитах НАТО в Мадриде и Вильнюсе, особенно выделение конкретных сил для региональных планов обороны, вопросы противовоздушной обороны и увеличение оборонных расходов.

Как указывает Офис президента, глава государства и испанский монарх также обсудили двусторонние отношения, актуальные международные вопросы, потенциал развития экономического сотрудничества между Литвой и Испанией в области науки и туризма, а также сотрудничество между представителями деловых кругов, образования и культуры.

Президент поздравил короля Испании Филиппа VI с 10-летием его правления. „Убежден, что прекрасные отношения между Испанией и Литвой будут продолжать развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими странами на благо наших народов“, – отметил глава Литвы.

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