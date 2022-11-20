Он сообщил, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, усиление противовоздушной обороны (ПВО) Литвы и региона, военная и невоенная помощь Украине.
О ПВО стали больше беспокоиться после того, как в Польше, недалеко от границы с Украиной, во вторник вечером упавшей ракетой были убиты двое местных жителей. В этой связи повышен уровень боеготовности частей ПВО литовской армии.
Вашингтон и Варшава считают, что ракету запустили украинские силы, защищаясь от атак Кремля, но Запад отмечает, что окончательная ответственность за инцидент по-прежнему лежит на Москве.
Президент Литвы ранее заявлял, что вопрос о передаче Украине гаубиц PzH 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS должен будет решить Государственный совет по обороне. Это вопрос рассматривается по просьбе Украины.
Критики утверждают, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенный оборонный потенциал Литвы.
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