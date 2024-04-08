В понедельник парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне изберет нового председателя

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Pocius
Arvydas Pocius
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
В понедельник парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) изберет нового председателя.

Среди кандидатов на пост председателя комитета назван бывший командующий армией Арвидас Поцюс. Его кандидатуру неделю назад предложила парламентская фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

"Бывший командующий армией Поцюс – вполне естественная кандидатура, хотя это был открытый вопрос. С моей точки зрения, всегда есть те, кто хочет и может занять такие позиции, но фракция доверила эту ответственную должность коллеге А. Поцюсу", - рассказала Elta староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

После того как комитет одобрит кандидатуру А. Поцюса, она будет рассмотрена Сеймом.

Бывший председатель КНБО Лауринас Кащюнас покинул свой пост в комитете в конце марта, официально переняв на себя руководство Министерством обороны у Арвидаса Анушаускаса.

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