В понедельник парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне изберет нового председателя

Среди кандидатов на пост председателя комитета назван бывший командующий армией Арвидас Поцюс. Его кандидатуру неделю назад предложила парламентская фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

"Бывший командующий армией Поцюс – вполне естественная кандидатура, хотя это был открытый вопрос. С моей точки зрения, всегда есть те, кто хочет и может занять такие позиции, но фракция доверила эту ответственную должность коллеге А. Поцюсу", - рассказала Elta староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

После того как комитет одобрит кандидатуру А. Поцюса, она будет рассмотрена Сеймом.