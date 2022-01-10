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В понедельник Госсовет по обороне (ГСО) Литвы рассмотрит создаваемое РФ напряжение на украинской границе.
В понедельник Госсовет по обороне Литвы рассмотрит создаваемое РФ напряжение на границе с Украиной
© AP / Scanpix

"Основные обсуждаемые вопросы — оценка ситуации с безопасностью в регионе в контексте создаваемой Россией напряженности на границах Украины, а также укрепление безопасности Литвы национальными средствами и в рамках международных форматов. И, конечно же, оценка нашей текущей готовности, принятие необходимых решений для обороны", — сказал о темах заседания ГСО на прошлой неделе советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

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Западные страны опасаются стягивания вооруженных сил России к украинской границе и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнее государство нынешней зимой. Запад утверждает, что у границы Украины находится до 100 тыс. российских военнослужащих.

Высокопоставленные представители США и России начали дипломатические двухдневные переговоры в Женеве с тем, чтобы Россия отвела свои войска от границы Украины, а немного раньше Кремль выставил Вашингтону несколько требований, в том числе и требование не принимать в НАТО новых членов с территории бывшего Советского Союза, включая Украину.

На этой неделе представители России также встретятся с официальными лицами НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Западные страны заявляют, что введут санкции против России, если она вторгнется в Украину. Официальные лица США отмечают, что Вашингтон направит дополнительные войска в восточные страны-члены НАТО, включая Польшу и страны Балтии, в случае агрессии.

В состав ГСО Литвы входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий вооруженными силами. ГСО возглавляет президент.

Совет обсуждает и согласовывает важнейшие вопросы обеспечения безопасности и обороны государства.

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