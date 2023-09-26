В помощь Латвии отправлена ​​вторая группа литовских пограничников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters / Scanpix

Новая группа из 20 литовских пограничников отправляется во вторник в Латвию, чтобы помочь соседней стране в охране границы, поскольку нелегальные мигранты продолжают попытки проникнуть в Европейский Союз из Беларуси.

Вторая группа офицеров Государственной пограничной службы (VSAT) заменит первую, состоящую из 17 пограничников, которые помогли Латвии обеспечить безопасность государственной границы с Беларусью.

Литовские пограничники поедут на транспортных средствах VSAT, включая собственное оборудование и вооружение. В Латвию едут офицеры из приграничных районов Пагегяй и Вильнюса, а также подразделения специального назначения VSAT и Департамента уголовного розыска. В состав группы также входят 6 офицеров со служебными собаками.

Они будут дислоцированы на границе Латвии и Беларуси минимум на две недели. Далее решения о помощи соседней стране будут приниматься в зависимости от ситуации с нелегальной миграцией из Беларуси.

По данным ВСАТ, на данный момент из Беларуси в Латвию пыталось пересечь в 5,5 раза больше нелегальных мигрантов, чем в Литву: 9 429 против 1 711.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии