В помощь Латвии отправлена ​​вторая группа литовских пограничников

Вторая группа офицеров Государственной пограничной службы (VSAT) заменит первую, состоящую из 17 пограничников, которые помогли Латвии обеспечить безопасность государственной границы с Беларусью.

Литовские пограничники поедут на транспортных средствах VSAT, включая собственное оборудование и вооружение. В Латвию едут офицеры из приграничных районов Пагегяй и Вильнюса, а также подразделения специального назначения VSAT и Департамента уголовного розыска. В состав группы также входят 6 офицеров со служебными собаками.

Они будут дислоцированы на границе Латвии и Беларуси минимум на две недели. Далее решения о помощи соседней стране будут приниматься в зависимости от ситуации с нелегальной миграцией из Беларуси.