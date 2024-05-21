В Польше 9 человек задержаны по подозрению в диверсиях по заказу России, упоминается и Литва

Ранее Туск объявил об усилении польских разведслужб на фоне дестабилизирующей деятельности Москвы. Он сообщил, что на гражданскую и военную контрразведку выделено еще 100 млн злотых (25 млн евро). Туск также сказал, что Варшава предотвратила несколько актов саботажа „благодаря бдительности наших служб и наших союзников“.



За последние несколько недель Варшава сообщила о задержании мужчины по подозрению в содействии российским спецслужбам в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также о задержании белоруса, подозреваемого в организации произошедшего в Вильнюсе нападения на Леонида Волкова — соратника покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального. В рамках данного дела были задержаны и два поляка.