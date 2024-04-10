В планах Минобороны Литвы создать Управление по кибернетической обороне

Решение о создании этого структурного подразделения Вооруженных сил Литвы было принято в министерстве в прошлом году, а в начале этого года оно было одобрено Государственным советом обороны. В настоящее время, по данным Минобороны, правительству предстоит рассмотреть вопрос о создании подразделения.
Ожидается, что Управление по киберобороне займется внедрением коммуникационных и информационных систем стратегического и оперативного уровня, обеспечением их взаимодействия с коммуникационными и информационными системами НАТО, с системой национальной обороны и другими учреждениями и организациями.
Ему также будет поручено проводить кибероперации, осуществлять кибероборону и управление стационарными, перемещаемыми и мобильными системами связи, информационными системами и сетями национальной системы обороны.
Между тем, Национальный центр кибербезопасности продолжит выполнение своих функций в киберпространстве Литвы, отмечается в опубликованном во вторник пресс-релизе.
"Одним из первых практических шагов по созданию Управления по киберобороне станет реструктуризация Службы информационных технологий", — говорится в сообщении министерства.
"Цель такого изменения – консолидировать возможности системы национальной обороны путем передачи большей части ресурсов и функций этой службы Управлению по киберобороне Вооруженных сил Литвы, а остальные функции передать Национальному центру кибербезопасности и Главному государственному телекоммуникационному центру", – добавили в Минобороны.
Служба информационных технологий в настоящее время осуществляет политику связи систем национальной обороны и информационных систем, политику развития и безопасности систем связи, используемых в интересах национальной безопасности и обороны. Она также отвечает за государственную политику по защите секретной информации в сфере секретной информационной коммуникации и информационных систем.