В планах Минобороны Литвы создать Управление по кибернетической обороне

Решение о создании этого структурного подразделения Вооруженных сил Литвы было принято в министерстве в прошлом году, а в начале этого года оно было одобрено Государственным советом обороны. В настоящее время, по данным Минобороны, правительству предстоит рассмотреть вопрос о создании подразделения.