В планах Литвы – ежегодная помощь Украине в размере 0,25% ВВП

По данным правительства, в соглашении между Литвой и Украиной будут определены модальности литовской поддержки в укреплении обороноспособности Украины и безопасности страны на ближайшее десятилетие.
Соглашение предусматривает укрепление литовско-украинского сотрудничества и партнерства на основе обязательств по защите международного порядка, основанного на правилах, общих принципов демократии, верховенства закона, основных прав и свобод человека, а также права каждой страны выбирать собственные меры безопасности.
Это соглашение предусматривает реализацию декларации Большой семерки (G7), принятой в июле прошлого года во время саммита НАТО в Вильнюсе, к которой Литва и другие страны Балтии присоединились в августе прошлого года.
На сегодняшний день к декларации G7, подписанной 12 июля 2023 г. в Вильнюсе, присоединились 25 стран. Восемь стран подписали с Украиной соглашения, предусматривающие ее практическую реализацию.