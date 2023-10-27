В первый день визита в Токио спикер Сейма Чмилите-Нильсен встретилась с женщинами-лидерами

 
ELTA
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Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в четверг в Токио встретилась с женщинами-лидерами. Как указано в пресс-релизе, эта встреча посвящена первой годовщине объявления о стратегическом партнерстве между Литвой и Японией.

"Стратегическое партнерство между Литвой и Японией придало новый импульс двусторонним отношениям и новые возможности для сотрудничества. Сегодня была хорошая возможность обсудить лидерство женщин и влияние в важных областях государства, таких как экономика, наука, культурные связи, национальная безопасность, а также достижения Литвы", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также посетила кампус Университета Васэда, где состоялась церемония возложения цветов к мемориальному камню японскому дипломату Тиунэ Сугихаре, который во время Второй мировой войны помог в Литве спасти тысячи евреев.

На юбилейной 20-й выставке Художественного музея Мори "Наша экология: чтобы планета выжила" В. Чмилите-Нильсен посмотрела видеоинсталляцию литовской художницы Эмилии Шкарнулите "Стрела времени".

В пятницу в ходе рабочего визита в Токио спикер Сейма встретится с заместителем председателя Палаты советников Японии Хироюки Нагахамой, новоизбранным спикером Палаты представителей Фукусиро Нукагу, председателем Группы парламентской дружбы Литвы и Японии Хирофуми Накасоне и другими парламентариями.

Кроме того, в пятницу в городе Мино спикер Сейма откроет крупнейшее литовское культурное мероприятие года в Японии Lithuania NOW.

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