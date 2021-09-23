В первом голосовании Сейм принял поправки о минимальном возрастном цензе для депутатов

За такую поправку к 56 статье Конституции, которая снизит возрастной ценз, проголосовали 95 депутатов, против был один, 12 парламентариев воздержались.

Для принятия поправки к Конституции требуются два голосования в Сейме, оба раза поправку должны поддержать не менее двух третей парламентариев – то есть как минимум 94 депутата. Перерыв между голосования должен составлять не менее трех месяцев.

Агитировавший за поправку представитель правящих консерваторов Эдмундас Пупинис отметил, что основная часть стран Евросоюза позволяет баллотироваться более молодым гражданам, а боле низкий возрастной ценз не означает, что молодежь заполонит Сейм.

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"Уже 16 стран ЕС разрешают баллотироваться даже с 18 лет, семь стран, среди которых соседние Латвия и Эстония, с 21-ого года", – сказал Э. Пупинис.

Он привел пример результат внесенных три года назад изменений в порядок муниципальных выборов. В советы самоуправлений разрешили баллотироваться жителям с 18 лет, и сейчас из 1 502 членов советов лишь два в возрасте от 18 до 20 лет.

Представитель оппозиционных "аграриев" Робертас Шаркницкас убежден в том, что у 21-летней молодежи нет достаточного опыта и компетенции в управлении страной.

Эту поправку выдвинула еще в Сейме прошлого созыва лидер Движения либералом Виктория Чмилите-Нильсен.

Прежнее правительство одобрило такую поправку.

В. Чмилите-Нильсен подчеркивает, что согласно действующим в Литве законам, 21-летний гражданин может выбираться в Европарламент.

Возрастной ценз в 25 лет самый высокий в Евросоюзе, его применяют лишь три страны кроме Литвы: Италия, Греция и Кипр, говорится в сопроводительном письме.