В конце заседания говорили о том, что в срочном порядке должны подготовить проект закона, согласно которому, на участках, входящих в санитарную зону, где уже указано иное назначение участка (например, коммерческое, жилое и т.д.) не применять ограничения, действующие в санитарной зоне.

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Комитет также намерен рекомендовать правительству вообще пересмотреть назначение санитарной зоны и вопрос необходимости в ней. Это сделать предлагал и Гентвилас.

"Надо упразднить санитарные зоны. Установка этих зон ничего не значит для государства", – сказал он.

В начале заседания жители районов, находящихся вокруг Vilniaus paukštynаs, рассказали о проблеме, с которой они столкнулись.

"Не все понимают, о чем идет речь, какого масштаба эта проблема. Суть в том, что в санитарной зоне разрешается загрязнение воздуха, это неприемлемо на жилых территориях. Санитарную зону могут установить только на законных основаниях. Сейчас не существует документа, который предусматривал бы такую возможность. Муниципалитет не сталкивался с такими документами. В данном случае, НЗС не может устанавливать санитарную зону", – сказал Линас Савичюс.

Другой местный житель Мантас Мартишюс напомнил, какой хаос в Литве возник, когда в Беларуси было решено строить Островецкую АЭС.

"Мы боялись чего-то такого, что расстроит жизнь во всем регионе. Но при этом не обратили внимание на то, что в 11 км от центра Вильнюса появится "мини чернобыльская" зона. Конечно, тут не будет радиации, но будет загрязнение, запах, люди не смогут там жить. Община чувствует несправедливость ситуации - один субъект будет решать свои проблемы за счет жителей.

О чем идет речь – исправление ошибки 30-летней давности, но закон вступил в силу в 2020 г. Было время все исправить, изменить законы, сейчас перед Рождеством нам преподносят такой "подарок". Хотите или нет – всех включим в санитарную зону. Это значит можем идти в суд, но хозсубъект неприятностей все равно избежит.

Если регистрация санитарной зоны не состоится, то в 2025 году этого хозсубъекта здесь вообще может не остаться. Поэтому и нужен этот бульдозер. Что это значит для общины? Ее жизнь будет парализована", – сказал он.

Директор Vilniaus paukštynаs Тадас Спринджюнас сказал, что эта ситуация вызывает большую озабоченность, поскольку они тоже являются членами общины - компания работает там 50 лет, а работают на ней местные жители.

"Как мы, так и члены общины стали заложниками ситуации, мы обязаны регистрировать санитарную зону, все делать в соответствии с процедурами. Почему не делали раньше? Знаете, ситуацию мы унаследовали. Бизнес недавно купила компания, другие руководители. Они стали оформлять все по закону. Хорошо, что проблему подняли до парламентского уровня, нам известно, что с подобной ситуацией столкнулись не только мы, но и другие компании по всей Литве. Это проблема национального масштаба", – сказал он.

Однако министр Гентвилас указал, что компания три года бездействовала, а при покупке бизнеса, надо было все оценить с юридической точки зрения.

"По закону, это должны делать все компании. Жители тут ни при чем, если компания не сделала то, что должна была. Можно было провести оценку влияния на здоровье и уменьшить размере санитарной зоны. Этого компания тоже вовремя не сделала. По моим данным, санитарную зону не зарегистрировал и Клайпедский порт, поэтому все участки в 300 м от границы порта получили специальное назначение и ограничения. Я не знаю, как обстоят дела с Mažeikių nafta, там тоже огромная санитарная зона. Это комплексная проблема", – сказал министр.

Каузонас отметил, что с этой проблемой в Литве сталкиваются не только птичники, но и животноводческие хозяйства. "Просто Vilniaus paukštynas дальше всех зашел в вопросе урегулирования правил, поэтому сейчас эта тема и поднята. Если будут приняты лишь частичные решения, то потом такие же вопросы придется решать в Центральной Литве, Аукштайтии, Жемайтии", – сказал он.

Представитель Минздрава Даля Жукене на заседании сказала, что вопрос отказа от санитарных зон уже обсуждался.

"Мы поддерживаем такое предложение, если будет установлено, что загрязнения не будут выходить за пределы территории компании. Мы предлагали такой вариант Министерству охраны окружающей среды, но не получили поддержки. Санитарная зона - определенный буфер, защищающий жителей от возможных загрязнений", – сказала она.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене рекомендовала птичнику провести оценку воздействия на здоровье, тем более, что это не требует больших инвестиций. "Так загрязнения "закроют" на территории компании, оборудуют очистные сооружения", – сказала она.