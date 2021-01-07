В тексте резолюции – и узаконивание статуса председателя Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, почетного председателя Союза отечества-Христианских демократов Литвы Витаутаса Ландсбергиса как главы государства.

"Парламент Литовской республики, <...>, помня и то, что историческую победу завоевала Литва под руководством председателя Верховного совета-Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса, <...>, не сомневается, что вполне целесообразно объявить 13 января – День защитника свободы – выходным днем", - сказано в тексте проекта.

Резолюция парламента - это не стандартный юридический документ, такую форму политики часто используют, чтобы высказать свое мнение по тому или иному вопросу.

В 2018 году парламент Литвы принял декларацию, которой назначил статус главы Литвы командующего оборонными силами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Если парламент примет проект резолюции Зингериса, то теоретический текст документа может быть предлогом для узаконивания статуса Ландсбергиса на законодательном уровне со всеми вытекающими политическими, социальными и правовыми гарантиями. Это Delfi подтвердили эксперты в области права.

"По моему мнению, такое принятое в парламенте подтверждение, что "историческую победу завоевала Литва под руководством председателя Верховного совета-Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса", может стать основанием для других, уже юридических инициатив – предоставления статуса фактического главы, т.е. президента Витаутасу Ландсбергису. (...) Думаю, парламентское большинство приняло бы такое постановление без особых проблем", – сказал юрист, не пожелавший назвать свое имя.

В парламенте уже были попытки узаконить статус Ландсбергиса как фактического главы ЛР, но они не увенчались успехом (в последний раз такая попытка предпринималась в 2017 году).

Сам Зингерис сказал Delfi, что тот факт, что эта фраза "зацепила", доказывает, "что, общество понимает - мы должны склонить головы перед участниками январских событий, перед защитниками свободы, оценить их вклад в процесс развития Литвы, и профессор Ландсбергис, который был фактическим главой страны, тоже является частью этого вклада, которую также надо должным образом оценить".

Депутат сказал, что "готов к борьбе, готов бороться за каждое слово и предложение резолюции, несмотря на то, что сам прекрасно понимает "сколько недругов профессора выйдет из-за кустов и будет заниматься спекуляциями".

Напомним, что в Литве есть инициатива по объявлению 13 января - Дня защитника свободы - выходным днем.