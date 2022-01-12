В парламенте Литвы – предложение изменить название представительства Тайваня

Такой проект резолюции "О внешней политике" зарегистрировали депутаты Йонас Пинскус, Вальдемарас Валькюнас, Ремигиюс Жемайтайтис, Агне Ширинскене, Андрюс Палёнис, Пятрас Гражулис, Рита Тамашунене, Чеслав Ольшевский, Беата Петкевич, Артурас Скарджюс, Миндаугас Пуйдокас, Вигилиюс Юкна, Вайда Гирайтите-Юшкявичене, Ева Качинскайте-Урбонене.

Они предлагают правительству немедленно принять это решение, поскольку "каждый день промедления уже сейчас наносит большой ущерб экономике Литвы и жителям страны".

В проекте также предлагают прекратить на правительственном уровне дебаты о якобы обязательности поддержания американских санкций в отношении "Беларуськалия" и внести больше ясности, чтобы компании могли действовать в рамках заключенных договоров.

В проекте сказано, что "американские санкции в отношении "Беларуськалия" в Литве не могут применяться напрямую и не может игнорироваться общеевропейская политика движения товаров через внешнюю границу".

Бизнесу граждан Литвы, которые из-за политики в отношении Китая и Беларуси, столкнулись с трудностями, предлагают предоставить финансовые гарантии и помощь в диверсификации экспорта.

Кстати, это второй зарегистрированный в январе проект резолюции, цель которого - нормализация литовско-китайских отношений. Депутат Гедрюс Сурплис зарегистрировал проект резолюции "О политике одного Китая и отношениях между Литвой и Китаем на основе взаимоуважения".