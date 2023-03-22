В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов

Поправки также предусматривают временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением обладателей ВНЖ, полученного на основании статуса политического беженца.

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к закону О международных санкциях и проект закона Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией в Украине, которыми предлагается установить дополнительные ограничения в целях защиты нацбезопасности Литвы интересов внешней политики страны.

Закон О международных санкциях предлагают дополнить новой частью, регламентирующей установку ограничений, которые не противоречат международным обязательствам и законам ЕС, а также не мешают их осуществлению. Эти ограничения предлагают ввести из-за военной агрессии в Украине, путем принятия отдельного закона Об ограничениях из-за военной агрессии в Украине. В законе охарактеризуют ограничительные меры, субъекты, в отношении к которым они будут применяться, срок действия ограничений (от и до), возможности пересмотра мер, исключения и, если потребуется, другие установки.

"Большая часть граждан России поддерживает агрессивные военные действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы остановить агрессию режима, поэтому ответственность ложиться и на граждан страны. С целью изменения их поведения целесообразно установить ограничения, связанные с возможностью посещать гражданами России и Беларуси Литву и территорию ЕС и приезжать сюда", – сказала на заседании парламента вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

По ее словам, более жесткие меры воздействия могут снизить число нарушений санкций. Для достижения этой цели предлагают узаконить новый регламент и установить действенный механизм назначения штрафов юридическим лицам за нарушение международных санкций.

Предлагают следующие ограничения:

1. приостановить прием заявлений на получение виз от граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД и рассмотрение уже поданных заявок;

2. приостановить прием заявлений на получение национальных виз от граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за рубежом;

3. приостановить прием заявок от граждан России и Беларуси на выдачу ВНЖ в Литве для тех, у кого нет действующей шенгенской или национальной визы или вида на жительство в стране или в ЕС, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД;

4. при пересечении внешних границ ЕС граждан России ждет дополнительная индивидуальная проверка на предмет угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, кроме случаев, которые соответствуют условиям кодекса Шенгенской зоны, и хотя бы одному из дополнительных условий, которые перечислены в законе;

5. приостановить прием заявок от граждан России и Беларуси на получение электронного статуса резидента, средств электронного распознавания резидента и электронной подписи и действие выданных сертификатовo электронного распознавания резидента и электронной подписи;

6. приостановить прием заявок и принятие решений по принятым заявкам граждан России и Беларуси на получение гражданства Литвы, кроме случаев, когда речь идет об отказе от гражданства;

7. после принятия закона обнародовать информацию об экономических связях с Россией и Беларусью учрежденных в Литве юридических лиц, которые связаны или находятся под руководством литовских политиков;

8. приостановить право на покупку недвижимости на территории Литвы гражданами России или учрежденными ими или контролируемыми ими юридическими лицами, кроме случаев, когда у гражданина России есть ВНЖ в Литве, выданный по 2 ч. 1301 ст. закона ЛР "О юридическом положении иностранцев".

Проекты в первом чтении одобрили 113 депутатов, никто не было против, 9 воздержались.

Чтобы поправки вступили в силу, парламент Литвы должен одобрить его во втором чтении.