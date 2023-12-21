В парламенте Литвы еще один импичмент, Гапшиса привезут из тюрьмы

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

21 декабря в парламенте пройдет импичмент в отношении депутата Витаутаса Гапшиса, осужденного по делу о политической коррупции MG Baltic.

Проведут тайное голосование. Чтобы импичмент состоялся, на заседании должны присутствовать не меньше 3/5 депутатов (85 человек).

Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.

Литовская служба тюрем подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент.

"Литовская служба тюрем подтвердила, что с учетом просьбы парламентской канцелярии депутат Витаутас Гапшис будет доставлен на заседание парламента 21 декабря этого года. На заседании будет решаться вопрос импичмента этому депутату", – сообщила ЛСТ.

ЛСТ не указала, будет ли Гапшиса в парламенте сопровождать конвой и будет ли он в наручниках.

Адвокат депутата Вайдотас Свидярскис также не знает, какая охрана ждет его подзащитного в парламенте. По словам юриста, специальная охрана политику, который не скрывался от правосудия и суда не нужна, но каждый случай рассматривается в отдельности.

Согласно Уставу парламента, человек, которому вынесен вотум недоверия, имеет право на участие в заседании парламента сам или через адвоката. У такого человека есть право на нескольких адвокатов.

Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.

Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.

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