В парламенте Литвы еще один импичмент, Гапшиса привезут из тюрьмы

Проведут тайное голосование. Чтобы импичмент состоялся, на заседании должны присутствовать не меньше 3/5 депутатов (85 человек).
Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.
Литовская служба тюрем подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент.
"Литовская служба тюрем подтвердила, что с учетом просьбы парламентской канцелярии депутат Витаутас Гапшис будет доставлен на заседание парламента 21 декабря этого года. На заседании будет решаться вопрос импичмента этому депутату", – сообщила ЛСТ.
ЛСТ не указала, будет ли Гапшиса в парламенте сопровождать конвой и будет ли он в наручниках.
Адвокат депутата Вайдотас Свидярскис также не знает, какая охрана ждет его подзащитного в парламенте. По словам юриста, специальная охрана политику, который не скрывался от правосудия и суда не нужна, но каждый случай рассматривается в отдельности.
Согласно Уставу парламента, человек, которому вынесен вотум недоверия, имеет право на участие в заседании парламента сам или через адвоката. У такого человека есть право на нескольких адвокатов.
Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.