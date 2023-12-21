В парламенте Литвы еще один импичмент, Гапшиса привезут из тюрьмы

Проведут тайное голосование. Чтобы импичмент состоялся, на заседании должны присутствовать не меньше 3/5 депутатов (85 человек).

Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.

Литовская служба тюрем подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент.

"Литовская служба тюрем подтвердила, что с учетом просьбы парламентской канцелярии депутат Витаутас Гапшис будет доставлен на заседание парламента 21 декабря этого года. На заседании будет решаться вопрос импичмента этому депутату", – сообщила ЛСТ.

ЛСТ не указала, будет ли Гапшиса в парламенте сопровождать конвой и будет ли он в наручниках.

Адвокат депутата Вайдотас Свидярскис также не знает, какая охрана ждет его подзащитного в парламенте. По словам юриста, специальная охрана политику, который не скрывался от правосудия и суда не нужна, но каждый случай рассматривается в отдельности.