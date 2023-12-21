Гапшис в парламенте: верю в свою правоту

Проведут тайное голосование. Чтобы импичмент состоялся, на заседании должны присутствовать не меньше 3/5 депутатов (85 человек).

Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.

Литовская служба тюрем подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент. Гапшиса привезли в парламент из Каунасской тюрьмы.

На заседании слово предоставили самому депутату Гапшису. Он не хотел, чтобы в парламент приходил его адвокат.

"Буду говорить о некоторых вещах – о решетке и свободе, о судах и интерпретациях, о будущем и надежде", – сказал депутат, выступая с трибуны.

Он утверждал, что суд осудил его за разговоры – за то, что он говорил о работе парламента, проектах.