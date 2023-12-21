Гапшис в парламенте: верю в свою правоту

Проведут тайное голосование. Чтобы импичмент состоялся, на заседании должны присутствовать не меньше 3/5 депутатов (85 человек).
Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.
Литовская служба тюрем подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент. Гапшиса привезли в парламент из Каунасской тюрьмы.
На заседании слово предоставили самому депутату Гапшису. Он не хотел, чтобы в парламент приходил его адвокат.
"Буду говорить о некоторых вещах – о решетке и свободе, о судах и интерпретациях, о будущем и надежде", – сказал депутат, выступая с трибуны.
Он утверждал, что суд осудил его за разговоры – за то, что он говорил о работе парламента, проектах.
"Сегодня я стою перед вами, не прячась от камер, я не прячусь за компьютерами или заявлениями, я верю в мою правоту. Я чувствую, что я прав не только в моем сердце, я попытаюсь обосновать это делом", – сказал он. Политик заметил, что из-за того, что физически он несвободен, поэтому не может делать все, что необходимо.
"Но это не означает, что это останавливает мою внутреннюю свободу, мои внутренние убеждения, мои взгляды", – сказал он.
По словам Гапшиса, сильных людей решетка не остановит.
Он напомнил, что суд первой инстанции оправдал всех обвиняемых и возмущался решением Литовского апелляционного суда.
Гапшис напомнил, что одного судью просили отстранить от рассмотрения дела, поскольку его допрашивали как специального свидетеля в дел о коррупции.
Он выразил надежду на то, что Верховный суд Литвы, принявший иски осужденных, будет соблюдать действующую практику и сожалел, что ВСЛ не отсрочил приведение наказания к исполнению.
"Если бы я не чувствовал себя правым, я бы сам отказался от мандата. Я уже делал такое. Не потому, что тогда чувствовал, что я не прав, просто было давление перед выборами, но сейчас я настроен на защиту в кассационном суде и надеюсь на справедливое решение парламента, поскольку некоторые вещи после сегодняшнего решения вернуть не удастся", – сказал Гапшис.
"Литовская служба тюрем подтвердила, что с учетом просьбы парламентской канцелярии депутат Витаутас Гапшис будет доставлен на заседание парламента 21 декабря этого года. На заседании будет решаться вопрос импичмента этому депутату", – сообщила ЛСТ.
ЛСТ не указала, будет ли Гапшиса в парламенте сопровождать конвой и будет ли он в наручниках.
Адвокат депутата Вайдотас Свидярскис также не знает, какая охрана ждет его подзащитного в парламенте. По словам юриста, специальная охрана политику, который не скрывался от правосудия и суда не нужна, но каждый случай рассматривается в отдельности.
Согласно Уставу парламента, человек, которому вынесен вотум недоверия, имеет право на участие в заседании парламента сам или через адвоката. У такого человека есть право на нескольких адвокатов.
Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.