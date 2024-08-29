В Париже президент встретился с литовскими паралимпийцами: для меня вы уже сегодня победители

„Для меня, как, полагаю, и для каждого гражданина Литвы вы уже сегодня победители. Победители, преодолевшие недуг и стереотипы. Победители, показавшие, что воля и сила человека безграничны. Победители, которые вдохновляют нас всех“, – цитируются слова главы государства в сообщении Офиса президента.

Президент также отметил, что Паралимпийские игры – это не только спортивное мероприятие. Это – глобальная возможность изменить отношение к людям с ограниченными возможностями и к инклюзивности.