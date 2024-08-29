В Париже президент встретился с литовскими паралимпийцами: для меня вы уже сегодня победители

„Для меня, как, полагаю, и для каждого гражданина Литвы вы уже сегодня победители. Победители, преодолевшие недуг и стереотипы. Победители, показавшие, что воля и сила человека безграничны. Победители, которые вдохновляют нас всех“, – цитируются слова главы государства в сообщении Офиса президента.
Президент также отметил, что Паралимпийские игры – это не только спортивное мероприятие. Это – глобальная возможность изменить отношение к людям с ограниченными возможностями и к инклюзивности.
„В нашей стране происходят, хочется верить, тектонические изменения, связанные с инклюзивностью, развитием возможностей для людей с особыми потребностями. Это направление было бы невозможно без изменения отношения, без изменения устоявшихся норм и мировоззрений. Именно паралимпийское движение, спортсмены и болельщики способствуют этим очень важным изменениям и находятся в их авангарде“, – добавил он.
В среду вечером в Париже прошла церемония открытия Паралимпийских игр. Флаг Литвы на церемонии открытия пронесли капитан сборной Донатас Дундзис и Габриэле Чепавичюте.
Представлять Литву на Паралимпийских играх в Париже будут девять спортсменов: легкоатлеты Андрюс Скуя, Аушра Гарункшните, Донатас Дундзис, Оксана Добровольская и Эйвиде Вайнаускайте, пловцы Эдгарас Матакас и Габриэле Чепавичюте, дзюдоист Освальдас Барейкис и стрелок Раймеда Бучинските.