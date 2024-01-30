В Палангском самоуправлении пройдут военные учения

 
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Pratybos Kazlų Rūdoje – paskutinis karių įvertinimas prieš misiją Afganistane
ФОТО: DELFI / Paulius Garkauskas
Палангское самоуправление сообщает, что с утра четверга на демилитаризованной территории пройдут военные учения.

По сообщению самоуправления, в четверг утром между Немирсетой и постом Создания морской картины ВМС Литвы военнослужащие оборудуют полосу препятствий и проведут учения Fuzilieriaus takas (Тропа фузилера), которые продлятся до пятницы 17:00.

В ходе учений не будут использоваться боевые имитационные средства, такие как учебные снаряды и пиротехника, а также не будут проводиться земляные работы.

Территория, где пройдут учения, после учений будет приведена в порядок, отмечается в пресс-релизе.

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