"На съезд я приехал как мэр города, чтобы поздравить новую политическую партию. Я думаю, пора перейти к новой политической культуре и снижать противопоставление политиков и общества. Глава каждого города мог бы приветствовать участников мероприятий, которые проходят в его городе. Меня сюда никто не приглашал и перейти в ряды новой партии не уговаривал. Я уже 20 лет являюсь членом СО-ХДЛ и свои взгляды менять не собираюсь", - сказал Delfi Вайткус.
В съезде партии, который проходит в палангском Концертном зале, участвуют почти 3000 учредителей партии со всей Литвы.
Мэр Паланги во время мероприятия вручил награды экс-премьерам Саулюсу Сквернялису и Альгирдасу Буткявичюсу за заслуги перед курортом.
"Я очень рад, что новая политическая сила решила провести учредительный съезд в Паланге – в крупнейшим курорте Литвы", – сказал Вайткус.
На учредительном съезде планируется выбрать председателя партии, 8 заместителей, 29 членов правления, по 6 членов Комиссий по этике и контролю.
Первый срок полномочий председателя партии будет длиться 3 года.
Председателем новой партии был избран Сквернялис.
На этот пост претендовали три политика: Сквернялис, Витаутас Бакас и Аусма Мишкинене.
По данным представителей партии учредителями нового движения "Во имя Литвы" зарегистрировались более 3300 человек. По закону, для регистрации в партии должно быть не меньше 2000 членов.
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