В Паланге премьер пообщалась с отдыхающими в Литве украинскими детьми

Премьер пообщалась с украинскими детьми, вместе с ними посетила эдукационную экскурсию в Музее янтаря, приняла участие в арт-терапевтическом занятии для детей в Художественном музее им. Антанаса Мончиса.
Лагерь, который позволяет украинским детям провести мирное и радостное лето на побережье Балтийского моря, организуется уже второй год. Он предназначен для детей в возрасте 7-17 лет, пострадавших от войны России против Украины – потерявших одного из родителей, из непосредственно пострадавших или социально уязвимых, многодетных семей.
Лагерь финансируется Палангским городским самоуправлением, а вклад в него вносит Литовский Красный Крест.
Как указывается в сообщении, этим летом Палангу уже посетили или посетят четыре смены отдыхающих, в каждой по 15 детей. На взморье дети полноценно отдыхают девять дней, еще два дня уходит на поездки.
Буча – один из пригородов Киева, разрушенных в первые недели широкомасштабного российского вторжения, отмеченных преступлениями страны-агрессора.
28 февраля 2022 года Литва первой воспользовалась возможностью статьи 14 Римского статута и обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Россией и Беларусью.
В понедельник премьер также посетила Палангскую реабилитационную больницу, где ознакомилась с условиями и возможностями учреждения, указывается в сообщении правительства.