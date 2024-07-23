В Паланге премьер пообщалась с отдыхающими в Литве украинскими детьми

Премьер пообщалась с украинскими детьми, вместе с ними посетила эдукационную экскурсию в Музее янтаря, приняла участие в арт-терапевтическом занятии для детей в Художественном музее им. Антанаса Мончиса.

Лагерь, который позволяет украинским детям провести мирное и радостное лето на побережье Балтийского моря, организуется уже второй год. Он предназначен для детей в возрасте 7-17 лет, пострадавших от войны России против Украины – потерявших одного из родителей, из непосредственно пострадавших или социально уязвимых, многодетных семей.

Лагерь финансируется Палангским городским самоуправлением, а вклад в него вносит Литовский Красный Крест.