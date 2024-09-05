В Пагегяй представлены меры контрмобильности для блокирования моста и брода на границе с Россией

Среди уже запланированных работ – углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и поддержание существующих лесных местностей на расстоянии до 20 километров от границы и вокруг магистральных и проселочных дорог, укрепление бродов через Нямунас на границе с Россией и другие мощности.

„Определено, в каких местах Литвы лучше всего это сделать, и реальная работа начнется в следующем году. Планируется также подготовка мостов – в некоторых местах будут установлены блокады. В других местах в основном будут подготовлены так называемые колодцы с балками, а в некоторых местах мосты нужно будет подготовить к детонации, чтобы противник не смог проехать“, - подчеркнул Л. Кащюнас.