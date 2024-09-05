В Пагегяй представлены меры контрмобильности для блокирования моста и брода на границе с Россией

По словам Министерства обороны, блокирование моста и брода является прекрасным примером того, как при накопленных мобильных инженерных средствах в новых создаваемых парках может быть реализована общая идея военной контрмобильности Литвы.
„Когда мы говорим об фортификационных сооружениях, контрмобильности, это следует воспринимать как систему. Если бы мы добавили еще и мощности минирования, это был бы совершенно другой эффект“, - сказал Л. Кащюнас журналистам, собравшимся на пограничном пункте „Панямуне“, подчеркнув, что необходимо применить комплекс мер.
„Мины, огонь, охватывающий всевозможные физические препятствия и, конечно, сами препятствия – вот что есть в нашем плане. Это 27 парков мер контрмобильности, они уже пополняются, средства уже едут. Есть четыре типа мер – зубы дракона или тетраэдры, сборные ежи, железобетонные блоки и испанские лошади как своеобразный барьер“, - перечислил он.
Среди уже запланированных работ – углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и поддержание существующих лесных местностей на расстоянии до 20 километров от границы и вокруг магистральных и проселочных дорог, укрепление бродов через Нямунас на границе с Россией и другие мощности.
„Определено, в каких местах Литвы лучше всего это сделать, и реальная работа начнется в следующем году. Планируется также подготовка мостов – в некоторых местах будут установлены блокады. В других местах в основном будут подготовлены так называемые колодцы с балками, а в некоторых местах мосты нужно будет подготовить к детонации, чтобы противник не смог проехать“, - подчеркнул Л. Кащюнас.
В свою очередь, присутствовавшая на мероприятии министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что Литва должна обеспечить самый высокий стандарт обороны своей границы.
„Что касается защиты наших границ, стандартов охраны границ, то сегодня Литва – это страна, которая достигла самого высокого уровня, это пример того, как следует защищать границу. Следующий этап, который мы задаем сегодня – это оборона границы. И мы также должны достичь и обеспечить высочайший уровень обороны границы“, - подчеркнула министр.
Министерство указывает, что в случае военного вторжения силам противника потребуется гораздо больше времени и ресурсов для устранения возводимых инженерных преград, что даст нашим войскам больше времени для подготовки к обороне.
Литва координирует свою концепцию контрмобильности с соседними странами. Совместно с латвийцами и эстонцами разрабатывается комплекс мер контрмобильности, который позволит эффективно срывать и останавливать возможное продвижение противника через границу по всей восточной границе НАТО. В этой области при подготовке к обороне Сувалкского коридора ведется активное сотрудничество с Польшей.
Для реализации всех мер контрмобильности в течение десяти лет Литве может потребоваться около 600 млн евро.