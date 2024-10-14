2024.10.14 08:26

В новом Сейме у "крестьян" будет 6 мандатов

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt

В Сейме нового созыва будут работать шесть представителей Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). Подсчитав результаты всех 1947 избирательных участков, эта партия преодолела избирательный барьер. На состоявшихся в воскресенье выборах ее поддержали 7,02 проц. избирателей.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком), в Сейм прошли депутат Европарламента Аурелиюс Верига, бывший депутат Европарламента Бронис Ропе, адвокат Игнас Вегеле и действующие депутаты Сейма Валюс Ажуолас, Дайнюс Гайжаускас и Аушрине Норкене.

Следует подчеркнуть, что И. Вегеле, занимавший последнее, 141-е, место в списке СКЗЛ, совершил впечатляющий „скачок“ и оказался на втором месте этого избирательного списка.

В нынешнем Сейме оппозиционная фракция СКЗЛ насчитывает 17 депутатов.

В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

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