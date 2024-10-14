В новом Сейме у "крестьян" будет 6 мандатов

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком), в Сейм прошли депутат Европарламента Аурелиюс Верига, бывший депутат Европарламента Бронис Ропе, адвокат Игнас Вегеле и действующие депутаты Сейма Валюс Ажуолас, Дайнюс Гайжаускас и Аушрине Норкене.
Следует подчеркнуть, что И. Вегеле, занимавший последнее, 141-е, место в списке СКЗЛ, совершил впечатляющий „скачок“ и оказался на втором месте этого избирательного списка.
В нынешнем Сейме оппозиционная фракция СКЗЛ насчитывает 17 депутатов.
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.