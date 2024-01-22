В новейшем рейтинге продолжают лидировать социал-демократы

В пятерке лидеров рейтинга – без изменений. Оппозиционные социал-демократы сохраняют стабильную поддержку, в ходе опроса, проведенного в декабре, за левых свой голос отдали бы 16,4% респондентов, в ноябре за СДПЛ голосовали бы 16,7% участников опроса.
Союз демократов "Во имя Литвы" укрепляет свои позиции, хотя изменение в поддержке – в пределах погрешности. Если в ноябре демократов в Сейме хотели видеть 10,6% избирателей, в декабре их было почти на 2% больше – 13,4%.
Закрывает тройку лидеров возглавляемый Рамунасом Карбаускисом Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), их оценка, по сути, не изменилась. В ноябре за "аграриев" проголосовали бы 11,1% избирателей, а в декабре – 11%.
Как и демократы, возглавляемые С. Сквернялисом, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) увеличили ряды своих сторонников. За политическую силу, возглавляемую Габриэлюсом Ландсбергисом, в ноябре голосовали бы 8,2%, а в декабре – уже 10,5%. Однако, хотя рейтинг партии улучшается, это изменение – в пределах погрешности.
Далее следуют другие правящие – Движение либералов. Если бы выборы состоялись в ноябре, за возглавляемую спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен партию проголосовали бы 6% участников опроса, в декабре – 6,2%.
За либералами следует Партия труда – в декабре их поддержка составила 5,6% (в ноябре – 5%).
Далее в рейтинговой таблице располагаются: Партия регионов Литвы, в конце 2023 за нее планировали отдать свой голос 3,9% респондентов, правящая Партия свободы – 3,5% опрошенных жителей, партия "Свобода и справедливость" – 3,1%, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей – 2,6%, возглавляемый экс-парламентарием Пятрасом Гражулисом Союз народа и справедливости (центристы, народники) – 1,6%.
Чуть более пятой части участников опроса (22%) указали, что не участвовали бы в выборах Сейма или не решили за кого голосовать. Следует отметить, что за последний месяц число таких респондентов значительно уменьшилось – в ноябре такой позиции придерживалась почти треть респондентов (28,7% участников опроса).
Опрос проходил с 15-30 декабря 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 017 жителей Литвы (18 лет и старше). Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.