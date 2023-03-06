В некоторых муниципалитетах мэры были выбраны уже в первом туре

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Более чем в 20 муниципалитетах Литвы мэров выбрали уже в первом туре. Об этом свидетельствуют представленные в Главизбиркоме (ГИК) предварительные итоги выборов мэров, полученные не по всем 1927 избирательным участкам, а по 1832. Таким образом, число избранных мэров еще может увеличиться при подсчете голосов избирательными комиссиями.
Saulius Jauneika, Ričardas Malinauskas, Mindaugas Sinkevičius, Rytis Mykolas Račkauskas, Živilė Pinskuvienė, Nerijus Cesiulis
Saulius Jauneika, Ričardas Malinauskas, Mindaugas Sinkevičius, Rytis Mykolas Račkauskas, Živilė Pinskuvienė, Nerijus Cesiulis
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По предварительным данным ГИК, 5 марта были избраны следующие мэры:

Акмянское районное самоуправление – Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы)

Алитусское самоуправление – Нериюс Цесюлис (Социал-демократическая партия Литвы)

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Бирштонское самоуправление – Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы)

Ионавское районное самоуправление – Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы)

Ионишкское районное самоуправление – Виталиюс Гайлюс (Движение либералов)

Каунасское районное самоуправление – Валериюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы)

Казлу-Рудское самоуправление – Мантас Варашка (Политический комитет "Молодая Казлу-Руда")

Кретингское районное самоуправление – Антанас Кальнюс (Политический комитет "Кретингский край")

Мариямпольское самоуправление Повилас Исода (Социал-демократическая партия Литвы)

Молетское районное самоуправление – Саулюс Яунейка (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)

Нерингское самоуправление – Дарюс Ясайтис (Движение демократов "Во имя Литвы")

Паневежское самоуправление – Ритис-Миколас Рачкаускас (Политический комитет Для обновляющегося Паневежиса)

Пренайское районное самоуправление – Альвидас Вайцекаускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Плунгеское районное самоуправление – Аудрюс Клишонис (Движение либералов)

Ретавское самоуправление – Антанас Чернецкис (Движение либералов)

Рокишкское районное самоуправление – Рамунас Годеляускас (Социал-демократическая партия Литвы)

Шальчининкское районное самоуправление – Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей)

Ширвинтское районное самоуправление – Живиле Пинскувене (Партия регионов Литвы)

Швенченское районное самоуправление – Римантас Клипчюс (Партия "Свобода и справедливость")

Таурагское районное самоуправление– Довидас Каминскас (Движение либералов)

Вилкавишкское районное самоуправление – Альгирдас Нейберка (Социал-демократическая партия Литвы)

Напомним, что избранным мэром считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах в ходе первого тура голосования.

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