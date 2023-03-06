В некоторых муниципалитетах мэры были выбраны уже в первом туре

По предварительным данным ГИК, 5 марта были избраны следующие мэры:
Акмянское районное самоуправление – Виталиюс Митрофановас (Социал-демократическая партия Литвы)
Алитусское самоуправление – Нериюс Цесюлис (Социал-демократическая партия Литвы)
Бирштонское самоуправление – Нийоле Диргинчене (Социал-демократическая партия Литвы)
Ионавское районное самоуправление – Миндаугас Синкявичюс (Социал-демократическая партия Литвы)
Ионишкское районное самоуправление – Виталиюс Гайлюс (Движение либералов)
Каунасское районное самоуправление – Валериюс Макунас (Социал-демократическая партия Литвы)
Казлу-Рудское самоуправление – Мантас Варашка (Политический комитет "Молодая Казлу-Руда")
Кретингское районное самоуправление – Антанас Кальнюс (Политический комитет "Кретингский край")
Мариямпольское самоуправление Повилас Исода (Социал-демократическая партия Литвы)
Молетское районное самоуправление – Саулюс Яунейка (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы)
Нерингское самоуправление – Дарюс Ясайтис (Движение демократов "Во имя Литвы")
Паневежское самоуправление – Ритис-Миколас Рачкаускас (Политический комитет Для обновляющегося Паневежиса)
Пренайское районное самоуправление – Альвидас Вайцекаускас (Социал-демократическая партия Литвы)
Плунгеское районное самоуправление – Аудрюс Клишонис (Движение либералов)
Ретавское самоуправление – Антанас Чернецкис (Движение либералов)
Рокишкское районное самоуправление – Рамунас Годеляускас (Социал-демократическая партия Литвы)
Шальчининкское районное самоуправление – Здислав Палевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей)
Ширвинтское районное самоуправление – Живиле Пинскувене (Партия регионов Литвы)
Швенченское районное самоуправление – Римантас Клипчюс (Партия "Свобода и справедливость")
Таурагское районное самоуправление– Довидас Каминскас (Движение либералов)
Вилкавишкское районное самоуправление – Альгирдас Нейберка (Социал-демократическая партия Литвы)
Напомним, что избранным мэром считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах в ходе первого тура голосования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В некоторых муниципалитетах мэры были выбраны уже в первом туре
Более чем в 20 муниципалитетах Литвы мэров выбрали уже...
В многомандатном округе лидируют социал-демократы, "крестьяне" и консерваторы
В многомандатном избирательном округе лидирующие...
Во втором туре выборов мэра столицы – Зуокас и Бенкунскас
После подсчета большинства голосов на городских...
В первом туре соцдемы получили 10 постов мэров, а консерваторы - два
Социал-демократы на муниципальных выборах получили 18%...
Мэр Каунаса об уходе "Vičiūnai" из России: все горожане знают, что я человек слова
Борющийся за третий срок мэр Каунаса Висвалдас...