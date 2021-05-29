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Преподавателю музыки университета им. Витаутаса Великого, пианисту Римантасу Винграсу не удалось стать атташе по культуре в России, поскольку его не впустили в страну.
Russian foreign ministry
Russian foreign ministry
© A.Didžgalvio nuotr.

"Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по культуре. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", – сказал BNS вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас.

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В июле прошлого года Минкульт сообщил о том, что в конкурсе на должность атташе в России победил Винграс.

"Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверение о благонадежности и одобрение МИД", – было сказано в сообщении Минкульта.

После проведения этих процедур в январе Россия информировала Литву, что не выдаст Винграсу визу.

У Литвы сейчас нет атташе по культуре в России.

Винграс должен был сменить атташе по культуре Ингу Видугирите_Пакярене, срок полномочий которой истек.

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