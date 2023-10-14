В МИД защитникам Украины вручены литовские триколоры

Участники встречи вспомнили совместную борьбу литовского и украинского народов за свою свободу, длящуюся несколько столетий. Украинских солдат поблагодарили за то, что они, защищая свою родину от российской агрессии, защищают и всех нас.

По словам заместителя министра иностранных дел Йонаса Сурвилы, Литва и весь литовский народ прекрасно знают, что такое жизнь в условиях оккупации и как нелегко защищаться от большого и агрессивного соседа, поэтому делается все, чтобы Украина получила политическую, финансовую и военную поддержку.

"Мы знаем, что значит столкнуться с танками противника. В январе 1991 года по улицам Вильнюса двигались советские танки, посланные против беззащитного литовского народа. Литовцы пытались остановить их голыми руками. Помня об этом, мы делаем все, чтобы чрезвычайно храбрым защитникам Украины не пришлось этого делать, чтобы у них было все необходимое для защиты своей земли, народа и для победы Украины", – цитируются слова Й. Сурвилы в сообщении МИД.