В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах посольства России – ему вынесено строгое предупреждение

Как сообщает министерство, дипломат 27 февраля дал интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости", в ходе которого сделал несоответствующие действительности заявления о причинах состояния двусторонних отношений, модальностях калининградского транзита и правах российских граждан.

В ходе беседы литовские дипломаты подчеркнули, что двусторонние отношения между Литвой и Россией резко ухудшились из-за российской агрессии против Украины, военных преступлений, совершаемых против украинского гражданского населения и военнослужащих.

Также было подчеркнуто, что Департамент миграции имеет право аннулировать вид на жительство иностранцев в Литве. Лица, не согласные с решениями Департамента миграции, могут обжаловать их в судах Литвы.

А. Елкину также указали, что Литва соблюдает принятые на себя обязательства и обеспечивает транзит лиц через территорию Литвы.