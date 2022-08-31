В МИД Литвы вызван представитель посольства России, ему вручена нота

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В среду, 31 августа, в Министерство иностранных дел (МИД) был вызван представитель посольства России. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение публичными заявлениями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, умаляющими события 13 января 1991 года и циничным искажением исторических фактов.
В ходе встречи напомнили, что 41 статья Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года гласит, что лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства, отмечается в пресс-релизе МИД.
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