В МИД Литвы вызван представитель посольства России, ему вручена нота

В ходе встречи напомнили, что 41 статья Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года гласит, что лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства, отмечается в пресс-релизе МИД.