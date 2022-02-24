"Посол был вызван в МИД, ему был заявлен решительный протест в связи с военным вторжением России в Украину", - сказала Витауте Шмайжите-Кулешене.
Выйдя из МИД, посол отказался прокомментировать ситуацию журналистам.
Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране. Россия начала наносить авиационные и ракетные удары в разных местах страны, в том числе и в Киевской области, и послала свои танки и военных.
Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.
Западные страны, которые ранее ввели санкции для России, намерены их ужесточить.
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