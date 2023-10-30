В МИД Литвы вызван белорусский дипломат: требуют объяснений по поводу заявлений угрожающего характера

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pavelas Muraveiko
Pavelas Muraveiko
ФОТО: Youtube stop kadras

В понедельник в Министерство иностранных дел Литвы (МИД) был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь Ярослав Хмыль, ему была вручена нота протеста.

Как указывается в сообщении министерства, в ноте выражен решительный протест против выступления первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко, опубликованного в издании "Вечерний Минск" 24 октября этого года.

"Подобные заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения на Литву и совершенно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД.

МИД также потребовал от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявления П. Муравейко и напомнил, что Литва примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

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