2024.06.06 11:20

В мае в Литве отозван вид на жительство почти у полутора тысяч иностранцев

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В мае этого года Департамент миграции аннулировал виды на жительство в Литве у 1483 иностранцев. По данным Министерства внутренних дел (МВД), большинство видов на жительство было отозвано из-за неподписанного или расторгнутого трудового договора.

Еще у 12 человек в Литве вид на жительство был аннулирован из-за угрозы государственной безопасности или общественному порядку.

Как сообщает министерство, в мае сотрудники Службы охраны государственной границы провели 61 проверку, из них 12 совместно с полицией, Департаментом миграции, Государственной инспекцией труда и Государственной налоговой инспекцией.

В ходе проверок ответственные учреждения проверили в общей сложности 1471 гражданина иностранных государств и выявили 17 лиц, нарушивших Закон о правовом статусе иностранцев. Еще 14 человек, приехавших из Беларуси, Пакистана, Грузии, Украины и т. д. были наказаны в административном порядке.

В настоящее время действующий вид на жительство в Литве имеют 219 506 иностранцев, из них 115 790 разрешения на временное проживание выдано на основании работы.

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