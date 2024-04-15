В мае украинские сотрудники проведут в Литве учения по гражданской обороне

"Мы должны учиться на уроках, извлеченных украинцами – их опыт защиты населения, укрепления государственных границ путем установки оборонительных сооружений и обеспечения защиты критической инфраструктуры чрезвычайно актуален для нас. Все это они делали в условиях войны, в крайне короткие сроки и с ограниченными ресурсами", - цитируется в распространенном в воскресенье сообщении посетившая Украину министр внутренних дел Агне Билотайте.
"Мы договорились о приезде украинских специалистов в Литву, я считаю, что их знания по предупреждению жителей, эвакуации и установке укрытий будут очень ценными и будут использованы в Литве", - добавила министр после встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.
А. Билотайте посетила Украину вместе с коллегами из Латвии и Эстонии. На встречах обсуждались необходимость поддержки системы внутренних дел Украины и другие важные вопросы сотрудничества.
Министр подчеркнула, что при подготовке к любому сценарию в Литве необходимо продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами. По ее словам, одним из наиболее актуальных направлений помощи является разминирование.
На встрече А. Билотайте подчеркнула, что Литва готова направить в Украину сотрудников на миссию по разминированию, а также обмениваться опытом и помочь в создании новых учебных программ по разминированию.
Министры также обсудили возможности продолжения программы реабилитации украинских сотрудников – в этом году в литовских реабилитационных учреждениях медицинскую, психологическую реабилитацию и оздоровительные услуги получат около 200 сотрудников правоохранительных органов.
В Литве реабилитационные услуги уже получили около 200 раненых солдат и сотрудников. Полиция также планирует продолжить инициативу по организации в Литве летнего лагеря для детей украинских сотрудников.
В этом году учреждения системы внутренних дел планируют передать Украине водолазные костюмы, антидроны и приборы ночного видения, бывшие в употреблении полицейские автомобили, продовольственные пайки и другую помощь.
Всего с начала войны России в Украине Литва предоставила Украине поддержку на сумму 1,2 млрд. евро, что составляет 1,5 проц. ВВП страны. В бюджете 2024 года на поддержку Украины предусмотрено 232 млн. евро.