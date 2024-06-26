В мае Литва в негативном ключе упоминалась более 3 000 раз в РосСМИ

Как указано в исследовании компании, одним из важнейших нарративов, доминировавших в мае в России, стали высказывания кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о Крыме.

„Одной из доминирующих тем в СМИ самой недружественной страны были действия стран НАТО по оказанию помощи Украине и решение Литвы отправить солдат в Западную Украину. В целом Литва изображалась в разных контекстах как соучастница военных действий Украины“, – сказала аналитик Repsense Ругиле Ереминайте.

В российских СМИ Литва упоминалась не только в контексте президентских выборов, но и в контексте соучастника действий Украины.

Согласно данным Repsense, предоставленным агентству ELTA, в мае Литва упоминалась в российских интернет-СМИ 3208 раз. Наибольшая активность ​​российских СМИ по упоминанию Литвы отмечалась 8 мая – в тот день появилось более 340 публикаций.

Заявления Э. Вайткуса о том, что Крым является частью России, активно цитировались на разных каналах. Эти СМИ также подчеркнули реакцию Департамента госбезопасности Литвы, который заявил, что заявления кандидата не представляют угрозы национальной безопасности, интерпретируя это как „одобрение Литвой“ вопроса о статусе Крыма.

В дезинформационных публикациях также сообщалось о „ликвидированном“ диверсанте, среди вещей которого была обнаружена платежная карта литовского Swedbank. В более поздних сообщениях „раскрывалась“ информация о том, что этот украинский агент якобы проходил подготовку в Литве, в Рукле, по взрыву мин и стрельбе с целью проведения терактов против военных объектов в России.