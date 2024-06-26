В мае Литва в негативном ключе упоминалась более 3 000 раз в РосСМИ

Согласно данным Repsense, предоставленным агентству ELTA, в мае Литва упоминалась в российских интернет-СМИ 3208 раз. Наибольшая активность российских СМИ по упоминанию Литвы отмечалась 8 мая – в тот день появилось более 340 публикаций.
В российских СМИ Литва упоминалась не только в контексте президентских выборов, но и в контексте соучастника действий Украины.
„Одной из доминирующих тем в СМИ самой недружественной страны были действия стран НАТО по оказанию помощи Украине и решение Литвы отправить солдат в Западную Украину. В целом Литва изображалась в разных контекстах как соучастница военных действий Украины“, – сказала аналитик Repsense Ругиле Ереминайте.
Как указано в исследовании компании, одним из важнейших нарративов, доминировавших в мае в России, стали высказывания кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о Крыме.
Заявления Э. Вайткуса о том, что Крым является частью России, активно цитировались на разных каналах. Эти СМИ также подчеркнули реакцию Департамента госбезопасности Литвы, который заявил, что заявления кандидата не представляют угрозы национальной безопасности, интерпретируя это как „одобрение Литвой“ вопроса о статусе Крыма.
В дезинформационных публикациях также сообщалось о „ликвидированном“ диверсанте, среди вещей которого была обнаружена платежная карта литовского Swedbank. В более поздних сообщениях „раскрывалась“ информация о том, что этот украинский агент якобы проходил подготовку в Литве, в Рукле, по взрыву мин и стрельбе с целью проведения терактов против военных объектов в России.
В тот же день также было опубликовано предполагаемое журналистское расследование государственного информационного агентства „РИА Новости“ – в ходе расследования журналист, посетивший Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, якобы обнаружил, что якобы увеличивается количество могил литовских наемников, погибших в Украине, однако об этом вслух не говорят.
Компания, проводившая исследование, отмечает, что из всех стран Балтии Литва остается основной мишенью для дезинформации. Литве клеится ярлык новой угрозы для России.
Большинство публикаций содержит давно известные враждебные нарративы – Литва является марионеткой США, ЕС и НАТО, Литва пропагандирует нацистские ценности и тот факт, что решения НАТО представляют угрозу для всей Европы, включая саму Литву.
В мае большинство сообщений о Литве – 135 – опубликовал прокремлевский канал Sputniknews. В тройку лидеров месяца вошли Baltija.eu и Kritika.news, которые упоминали страну в своих текстах в среднем чуть более 2-3 раз в день.
В пятерку СМИ по упоминанию Литвы вошла социальная сеть Mirtesen.ru, собирающая новости с разных каналов. В мае на канале также преобладали негативные нарративы о русофобии Литвы и готовности ввести войска в Украину.