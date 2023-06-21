В Лондоне Литва представит планы по ограничению перевозки товаров через Россию

"Уже некоторое время мы наблюдаем значительное увеличение транзита через территорию Литвы некоторых товаров двойного назначения, произведенных в Евросоюзе и транспортируемых в страны Центральной Азии, которые, вероятно, используются для оружия в войне против Украины. Чтобы этого не допустить, Литва предпринимает решительные действия – мы намерены ограничить транзит через Литву этих товаров, которые могут быть использованы на поле боя в Украине. Я не сомневаюсь, что этот наш смелый шаг также должен стать частью политики Европейского союза", - сказала А. Армонайте.