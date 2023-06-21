В Лондоне Литва представит планы по ограничению перевозки товаров через Россию

"Уже некоторое время мы наблюдаем значительное увеличение транзита через территорию Литвы некоторых товаров двойного назначения, произведенных в Евросоюзе и транспортируемых в страны Центральной Азии, которые, вероятно, используются для оружия в войне против Украины. Чтобы этого не допустить, Литва предпринимает решительные действия – мы намерены ограничить транзит через Литву этих товаров, которые могут быть использованы на поле боя в Украине. Я не сомневаюсь, что этот наш смелый шаг также должен стать частью политики Европейского союза", - сказала А. Армонайте.
Как сообщает Министерство экономики и инноваций (МЭИ), конференция в Лондоне будет посвящена мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации и восстановления Украины в связи с последствиями ведомой Россией войны, не дожидаясь окончания войны.
Конференцию URC 2023 открывают премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает МЭИ.
А. Армонайте также будет представлять Литву на специальной сессии, где основное внимание будет уделено партнерству в области технологий, электронному управлению и сотрудничеству частного сектора. Министр представит сотрудничество между Литвой и Украиной в сфере технологий, сообщает министерство.
Как сообщает МЭИ, также запланирована встреча с министром Великобритании Нусрат Гани, в ходе которой будут обсуждаться двустороннее экономическое сотрудничество и возможности восстановления Украины.