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В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву с официальным визитом.
В Литву с официальным визитом прибыла президент Грузии
© ELTA / Dainius Labutis

На встрече лидеры Литвы и Грузии обсудят двусторонние отношения, перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, ситуацию с безопасностью и войну в Украине. Также президент Грузии и первая леди Диана Науседене посетят Украинский центр.

Президент Литвы посетил Грузию с официальным визитом в июне 2021 года.

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