В Литву с официальным визитом прибыла президент Грузии

На встрече лидеры Литвы и Грузии обсудят двусторонние отношения, перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, ситуацию с безопасностью и войну в Украине. Также президент Грузии и первая леди Диана Науседене посетят Украинский центр.

Президент Литвы посетил Грузию с официальным визитом в июне 2021 года.