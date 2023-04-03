В Литву с официальным визитом прибыла президент Грузии

На встрече лидеры Литвы и Грузии обсудят двусторонние отношения, перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, ситуацию с безопасностью и войну в Украине. Также президент Грузии и первая леди Диана Науседене посетят Украинский центр.
Президент Литвы посетил Грузию с официальным визитом в июне 2021 года.
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