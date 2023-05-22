В день прибытия азербайджанского лидера в Литву запланирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Планируется, что на встрече лидеры Литвы и Азербайджана обсудят двустороннее сотрудничество в сферах экономики, инноваций и защиты окружающей среды, ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и влияние российской войны в Украине на регион. Президенты также откроют литовско-азербайджанский бизнес-форум.

В то время первая леди Литвы Диана Науседене встретится с первой леди Азербайджана Мехрибан Ариф кызы Алиевой, первые леди посетят Литовскую национальную библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса.