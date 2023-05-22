В день прибытия азербайджанского лидера в Литву запланирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Планируется, что на встрече лидеры Литвы и Азербайджана обсудят двустороннее сотрудничество в сферах экономики, инноваций и защиты окружающей среды, ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и влияние российской войны в Украине на регион. Президенты также откроют литовско-азербайджанский бизнес-форум.
В то время первая леди Литвы Диана Науседене встретится с первой леди Азербайджана Мехрибан Ариф кызы Алиевой, первые леди посетят Литовскую национальную библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса о спиленном дубе: застройщику грозит уголовная ответственность
В минувшие выходные в столичном районе Шнипишкес, на...
Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой
В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян...
Эфир Delfi: битва за Бахмут, правительственный кризис в Литве
Президиум партии консерваторов после скандала с тремя...
МИД еще раз напомнил, почему гражданам Литвы лучше не ездить в Беларусь
Министерство иностранных дел еще раз напоминает о...
В понедельник состоится концерт Rammstein: важная информация для вильнюсцев и зрителей
В понедельник вечером в столичном парке Вингис...