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В понедельник в Литву с официальным визитом прибывает президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей супругой Мехрибан Ариф кызы Алиевой.
lhamas Alijevas
lhamas Alijevas
© AFP / Scanpix

В день прибытия азербайджанского лидера в Литву запланирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Планируется, что на встрече лидеры Литвы и Азербайджана обсудят двустороннее сотрудничество в сферах экономики, инноваций и защиты окружающей среды, ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и влияние российской войны в Украине на регион. Президенты также откроют литовско-азербайджанский бизнес-форум.

В то время первая леди Литвы Диана Науседене встретится с первой леди Азербайджана Мехрибан Ариф кызы Алиевой, первые леди посетят Литовскую национальную библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса.

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