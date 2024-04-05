В Литву прибыла седьмая смена португальских ротационных сил

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В четверг в Литву прибыла седьмая смена ротационных сил Португальской армии. Это подразделение португальской морской пехоты, насчитывающее около 150 солдат.

Португальские солдаты прибывают в Литву в соответствии с согласованными НАТО мерами сдерживания, направленными на усиление сдерживания и противодействие угрозам государствам Альянса.

Как указано в опубликованном сообщении, португальские солдаты вместе с Пехотной бригадой "Жемайтия" им. Великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича и другими подразделениями Литовской армии до июля будут тренироваться в рамках совместных учений. Они будут дислоцироваться на полигоне им. бригадного генерала Повиласа Плехавичюса в Кайряй.

В пятницу в Клайпедский морской порт из Португалии прибудет и военная техника – внедорожники, грузовики и боевые катера.

В сообщении Литовской армии напоминают, что ротационные силы прибывают в Литву с 2015 года в соответствии с программой НАТО Assurance Measures (Меры обеспечения). Assurance Measures – это воздушные, морские и наземные меры в странах Центральной и Восточной Европы НАТО, направленные на укрепление безопасности стран-союзников.

Португалия активно участвует в мерах обеспечения безопасности НАТО в Литве, как посредством ротации сил морской пехоты, так и посредством участия в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

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